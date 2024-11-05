طوكيو: بيونغ يانغ أطلقت اليوم 7 صواريخ باليستية

قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما لا يقل عن 7 صواريخ باليستية قصيرة المدى اليوم الثلاثاء قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد وقت قصير من تنديد بيونغ يانغ بتدريبات عسكرية أجراها خصومها وقبل ساعات فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال الوزير جين ناكاتاني إن 7 صواريخ على الأقل حلّقت على ارتفاع 100 كيلومتر، وقطعت 400 كيلومتر قبل أن تسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في المحيط.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ أطلقت حوالي الساعة 07:30 صباح اليوم الثلاثاء (22:30 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين) من محيط ساريوون بإقليم هوانغهاي الشمالي.

بدوره، قال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء إقليميين آخرين بعد عمليات الإطلاق، وتواصل مراقبة الوضع.

ويأتي الإطلاق الأحدث في أعقاب التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لصاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب أطلق عليه اسم هواسونغ-19.

وجاءت عملية إطلاق الصواريخ السبعة بعد وقت قصير من تنديد بيونغ يانغ بتدريبات عسكرية أجرتها واشنطن مع طوكيو وسول.

ودانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه التدريبات، في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.