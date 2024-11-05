سرايا القدس تبث مشاهد لمعارك ضارية وتفجير جيب إسرائيلي بالضفة الغربية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها من معارك ضارية خاضها مقاتلوها من كتيبة طوباس مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية.

وتظهر المشاهد استهداف نقاط عسكرية على جبل جرزيم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

كما تضمن المقطع تفجير جيب عسكري على مدخل بلدة طمون بمحافظة طوباس، شمالي الضفة، وكذلك استهداف مستوطنة "بكموت" شرق البلدة بالأسلحة الرشاشة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية مستخدمة دوريات عسكرية وجرافات وطائرات مسيرة، مما خلف 4 شهداء على الأقل في كل من جنين وطوباس.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 768 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 6300 جريح.

وبدأت سرايا القدس توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مدن الضفة ومخيماتها كما تفعل قوى المقاومة من توثيق عملياتها في قطاع غزة، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة من تلك العمليات.