خرق أمني لقاعدة زيكيم للمرة الثانية خلال 6 أشهر

كشفت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن خرق أمني جديد لقاعدة زيكيم العسكرية قرب مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، هو الثاني خلال 6 أشهر.

وأفادت هيئة البث بأن رجلا يرتدي ملابس مدنية تمكن من دخول قاعدة زيكيم دون عوائق، وتجاوز بوابة القاعدة التي كانت مفتوحة على مصراعيها دون وجود أي حراسة عليها، ووثق المشهد كاملا بالفيديو.

وقال الإسرائيلي الذي تمكن من الدخول إلى قاعدة زيكيم المحاذية للحدود مع قطاع غزة "لم يسألني أحد من أنا، أو ماذا أفعل هنا توجهت إلى الضباط والجنود هناك وسألتهم كيف يحدث هذا وما زلت لم أتلق إجابة"، بإشارة إلى سهولة دخوله للقاعدة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحادثة قيد التحقيق.

وذكرت هيئة البث أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ما وصفته بالفشل الأمني، مشيّرة إلى أن حادثا مماثلا وقع في مايو/أيار الماضي، حين دخل القاعدة والد جندي إسرائيلي وهو يحمل سلاحا ويتجول بحرية بعدما اخترق البوابة بسهولة، دون أن يوقفه أحد.

يذكر أنه في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكن نحو 50 مقاتلا من كتائب القسام من اقتحام قاعدة زيكيم عن طريق البحر، وقتلوا 7 جنود إسرائيليين وأصابوا 9 آخرين خلال معارك بالقاعدة.