حزب الله يستهدف مستوطنات ومواقع عسكرية وعشرات الضحايا بغارات إسرائيلية

أعلن حزب الله -اليوم الثلاثاء- استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل، في حين قتل وأصيب عشرات بغارات إسرائيلية استهدفت أنحاء لبنان كافة.

وقال حزب الله -في بيانات منفصلة- إنه قصف مستوطنة دلتون وتجمعات الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي كريات شمونة ويفتاح، مضيفا أنه استهدف ثكنة معاليه غولاني برشقة صواريخ نوعية.

وأردف أنه قصف مصنع مواد متفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا برشقة صواريخ نوعية، كما هاجم بالمسيّرات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نؤوت مردخاي.

قتلى في لبنان

وفي لبنان، أفاد الصليب الأحمر اللبناني للجزيرة بانتشال جثامين 10 مدنيين وأشلاء شخصين قضوا في قصف على بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة طليا في البقاع شرقي البلاد، معلنة مقتل 3 في غارة إسرائيلية على بلدة حورتعلا في البقاع.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 3 سوريين وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة البرغلية بقضاء صور جنوبا.

وفي البقاع الأوسط، أصيب عدد من الأشخاص بغارة استهدفت منزلا في بلدة سعدنايل، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي الجية جنوبي العاصمة بيروت، قتل شخص وأصيب 20 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى، ولم يتبين بعد إذا ما كانت الضربات محاولة اغتيال، كما لم تصدر إسرائيل أي تحذير بالإخلاء قبل الضربات.

"لبنان24": 3 غارات استهدفت سعدنايل في البقاع الأوسط pic.twitter.com/lf238l0ZO7 — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 5, 2024

غارات متواصلة

وتواصلت الغارات على جنوب لبنان، وقال مراسل الجزيرة إن الغارات استهدفت عدة بلدات منها طيردبا وشبعا وعنقون وتولين ودير الزهراني وخربة سلم وشقرا.

وأضاف أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضا بلدتي حوش الرافقة ومشغرة في البقاع شرقي لبنان.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، في حين لم تسفر المفاوضات عن وقف إطلاق النار حتى الآن.