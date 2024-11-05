تفاصيل كل ساعة من يوم الانتخابات الأميركية

يتوجه ملايين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في سباق متقارب.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك، تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية.

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وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

وإضافة للانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأميركي البالغ عددهم 435 عضوا. وبالإضافة إلى ذلك، ستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأميركية).

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا (06:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

وفيما يلي تفاصيل موعد فتح وإغلاق صناديق الاقتراع في جميع الولايات:

5 صباحًا بالتوقيت الشرقي (10:00 بتوقيت غرينتش)

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في أوقات مختلفة من ولاية إلى أخرى. وسوف يبدأ التصويت المبكر قبل الفجر بوقت طويل في بعض البلديات في فيرمونت.

الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي (11:00 بتوقيت غرينتش)

تفتح صناديق الاقتراع في ولايات كونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا، كما تفتح بعض صناديق الاقتراع في ولايتي إنديانا وكنتاكي.

وفي ولاية مين، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 6 صباحًا حتى 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي (15:00 بتوقيت غرينتش). وفي نيو هامبشير، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 6 صباحًا حتى 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي (16:00 بتوقيت غرينتش).

6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (11:30 بتوقيت غرينتش)

تفتح صناديق الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة، وكذلك في ولايتي أوهايو وفرجينيا الغربية اللتين تؤيدان الجمهوريين تقليديا، أبوابها.

7 صباحًا بالتوقيت الشرقي (12:00 بتوقيت غرينتش)

تفتح صناديق الاقتراع في ولايات ديلاوير، وواشنطن العاصمة، وجورجيا، وإلينوي، ولويزيانا، وميريلاند، وماساتشوستس، وميسوري، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وكارولينا الجنوبية.

كما تفتح بعض مراكز الاقتراع في إنديانا وفلوريدا وكانساس وكنتاكي وميشيغان في هذا الوقت أيضًا.

وفي تينيسي، يبدأ التصويت من الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي (15:00 بتوقيت غرينتش).

8 صباحًا بالتوقيت الشرقي (13:00 بتوقيت غرينتش)

تفتح صناديق الاقتراع في ألاباما وأريزونا وآيوا ومينيسوتا ومسيسيبي وأوكلاهوما وويسكونسن. كما تفتح بعض صناديق الاقتراع في فلوريدا وكانساس وميشيغان وجنوب داكوتا وتكساس في هذا الوقت أيضًا.

وفي ولاية داكوتا الشمالية، يبدأ التصويت من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي (15:00 بتوقيت غرينتش).

9 صباحًا بالتوقيت الشرقي (14:00 بتوقيت غرينتش)

يبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في كولورادو ومونتانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ويوتا ووايومنغ. كما تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في هذا الوقت في بعض أجزاء من ساوث داكوتا وأوريغون وتكساس وفي بلدية نيو شورهام في رود آيلاند.

في ولاية أيداهو، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي (16:00 بتوقيت غرينتش).

10 صباحًا بالتوقيت الشرقي (15:00 بتوقيت غرينتش)

يبدأ التصويت في كاليفورنيا ونيفادا وبعض أجزاء من ولاية أوريغون. وفي واشنطن، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي حتى الظهر بالتوقيت الشرقي (17:00 بتوقيت غرينتش).

11 صباحًا بالتوقيت الشرقي (16:00 بتوقيت غرينتش)

تفتح بعض مراكز الاقتراع في ألاسكا، وهي ولاية ذات منطقتين زمنيتين، وتفتح مراكز الاقتراع الأخرى في الولاية عند الظهر بالتوقيت الشرقي (17:00 بتوقيت غرينتش).

12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (17:00 بتوقيت غرينتش)

تفتح صناديق الاقتراع في هاواي.

وتبدأ صناديق الاقتراع في الإغلاق عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي (23:00 بتوقيت غرينتش)

7 مساءً بالتوقيت الشرقي (00:00 بتوقيت غرينتش)

تغلق صناديق الاقتراع في 6 ولايات هي: جورجيا، وكارولينا الجنوبية، وفيرمونت، وفرجينيا، وبقية ولايتي إنديانا وكنتاكي.

7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (00:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في ولايات أوهايو وكارولينا الشمالية وفرجينيا الغربية.

8 مساءً بالتوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في ولايات ألاباما وكونيتيكت وديلاوير وفلوريدا وإلينوي وماين وميريلاند وماساتشوستس ومسيسيبي وميسوري ونيوهامبشير ونيوجرسي وأوكلاهوما وبنسلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وواشنطن ومنطقة كولومبيا. كما تغلق معظم صناديق الاقتراع في ميشيغان وتكساس في هذا الوقت أيضًا.

8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (01:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في ولاية أركنساس، إيذانا بانتهاء التصويت في نصف الولايات الأميركية.

9 مساءً بالتوقيت الشرقي (02:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في 15 ولاية هي: أريزونا، كولورادو، آيوا، لويزيانا، كانساس، مينيسوتا، ميشيغان، نيو مكسيكو، نيويورك، نبراسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، تكساس، ويسكونسن ووايومنغ.

وتشمل هذه الولايات 3 ولايات متأرجحة: أريزونا، وميشيغان، وويسكونسن.

10 مساءً بالتوقيت الشرقي (03:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في ولايات مونتانا ونيفادا ويوتا.

11 مساءً بالتوقيت الشرقي (04:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في كاليفورنيا وأيداهو وأوريغون وواشنطن.

منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)

تغلق صناديق الاقتراع في هاواي وأجزاء من ألاسكا.

الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء (06:00 بتوقيت غرينتش)

تغلق صناديق الاقتراع النهائية في جزر ألوشيان في ألاسكا.