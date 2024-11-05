أدلى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية والرئيس السابق دونالد ترامب بصوته في ولاية فلوريدا اليوم الثلاثاء، وقال إنه يتوقع "نصرا كبيرا".

وقال ترامب للصحفيين عقب إدلائه بصوته رفقة زوجته في مركز اقتراع بمدينة بالم بيتش "أداؤنا جيد في كل مكان، وقد أندم على هذا القول لكني واثق من الفوز".

وأوضح أنه سيعترف بخسارته إذا كانت الانتخابات "نزيهة"، دون أن يخوض في التفاصيل. وتابع قائلا "أعتقد أن الانتخابات نزيهة حتى الآن".

ورأى الرئيس السابق أن معسكره يتقدم بشكل كبير، وأن هذا واضح من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت، مؤكدا على وجه الخصوص أن الأداء جيد في الولايات المتأرجحة.

وتابع قائلا "يجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة"، معربا عن اعتقاده بأنه سيحقق نصرا كبيرا.

وفيما يتعلق بمخاوف الأميركيين من اندلاع أعمال عنف عقب الانتخابات، قال المرشح الجمهوري إن "مؤيدينا ليسوا عنيفين، وأعتقد أنه لن تحدث أي أعمال عنف من جانبهم".