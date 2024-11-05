المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء حيفا بالمسيرات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على هدف حيوي في ميناء حيفا الإسرائيلي وذلك في إطار عمليات دعم مستمرة لكل من غزة ولبنان

وقال تحالف الجماعات المسلحة العراقية -في بيان- إنه هاجم للمرة الثانية هدفا حيويا في حيفا "ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستستمر في دكّ معاقل من وصفتهم بالأعداء بوتيرة متصاعدة.

وهاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أمس الاثنين هدفا حيويا في شمال إسرائيل. كما أعلنت يوم الأحد أنها قصفت بالطيران المسير 3 أهداف عسكرية إسرائيلية في 3 هجمات منفصلة، أحدها في الجولان السوري المحتل وهدفان في غور الأردن المحتل.

ونفذت المقاومة الإسلامية في العراق 4 هجمات بطائرات مسيّرة يوم السبت الماضي ضد "أهداف حيوية" في مدينة إيلات، الساحلية جنوبي إسرائيل.

وقبل شهر، أصابت طائرة مسيرة أُطلقت من العراق قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي الجولان السوري المحتل مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 20 آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية، إذ سبق أن أعلنت استهدافها مواقع حيوية في إيلات والجولان وغور الأردن.