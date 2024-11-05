الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة لمساكن فلسطينية بالقدس

نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عملية هدم واسعة طالت 8 مساكن فلسطينية، بحي سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وجرى الهدم وسط إجراءات عسكرية وإغلاق مشددة، حيث حاصرت قوات الاحتلال الحي ومنعت وصول المواطنين والصحفيين إلى مناطق الهدم من ساعات الصباح وحتى المساء.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إلى "عمليات هدم واسعة لمنازل وتجريف للطرقات وخلع للأشجار، وانتشار للقوات المدججة في كل أزقة الحي".

وذكر أن الهدم طال 5 مساكن لعائلة الرويضي، ومنزلا لمقدسي من عائلة الفراعين مساحته حوالي 120 مترا، ومنزلا للناشط المحلي فخري أبو دياب وآخر لعائلة عايد تسكنه أسرة مكونة من 6 أفراد.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، تنفيذا لعمليات هدم طالت منزلين في حي البستان صباح اليوم. وهدمت جرافات الاحتلال منزلا يعود لعائلة عايد وآخر يعود لعائلة رويضي بحجة البناء دون ترخيص. pic.twitter.com/Q5b4Sc2UoP — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 5, 2024

ونقل عن الناشط أبو ذياب قوله إن هناك "هجمة على حي البستان"، مضيفا أن "هدم اليوم كان عبارة عن تخريب، حتى الشجر لم يسلم والبنية التحتية (…) لم يسمحوا لنا بتفريغ المنزل حتى وثائق أبنائي بالداخل لم نستطع إخراجها".

وأضاف أن غاية الهدم "ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في بلدات وأحياء القدس مع بعضها".

من جهة ثانية، أفاد المركز بأن محكمة إسرائيلية في القدس أصدرت حكما بالسجن بحق الشيخ المسن جمال صالح خضر مصطفى (70 عاما)، وهو أحد أئمة مساجد بلدة العيساوية، لمدة 3 سنوات.

وذكر أن سلطات الاحتلال اتهمت مصطفى بـ"التحريض على المنابر"، مشيرا إلى اعتقاله في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

على صعيد اقتحامات المسجد الأقصى، ذكر المركز أن 206 مستوطنين اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.