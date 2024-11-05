الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو طولكرم ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم، وواصل اقتحاماته في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال 15 آخرين منذ فجر اليوم الثلاثاء وفق مصادر فلسطينية.

وقالت مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم مصحوبة بجرافات، ونشر قناصته في عدة مواقع بالمدينة وفي محيط مخيمي نور شمس وطولكرم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عملية تجريف شوارع وبنية تحتية في عدة مواقع بمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر للجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم فجر اليوم، وحاصرت منزلا في حي ذنابة واعتقلت مواطنا فلسطينيا.

تغطية صحفية: مشاهد توثق بدء تشييع جثمان هاني بني عودة الذي ارتقى باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة طمون بطوباس. pic.twitter.com/JZAbZpGels — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 5, 2024

مداهمات وتفتيش

وفي محافظة طوباس، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مخيم الفارعة للاجئين جنوبي المحافظة، وسط مداهمة عدة منازل وتفتيشها.

وفي بورين ومادما جنوبي نابلس، شمال الضفة المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية نفذ خلالها سلسلة اقتحامات طالت عشرات المنازل، حيث عاثت قواته فسادا في منازل المواطنين بالبلدتين، واعتقلت عددا من السكان.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أغلق طرقا في بلدتي بورين ومادما بالسواتر الترابية وحظر التجوال فيها.

شهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام وقصف جوي في بلدة طمون بمحافظة طوباس وقرية الشهداء بجنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن اثنين من الشهداء من عائلة واحدة تعرضت لقصف جوي نفذته قوات الاحتلال على منزل في قرية الشهداء قرب قباطيا جنوبي جنين.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيَّين آخرين برصاص الاحتلال خلال عملية عسكرية نفذتها صباح اليوم في بلدة طمون ومخيم الفارعة المجاور بمحافظة طوباس وقد احتجز الاحتلال جثمان أحد الشهيدين.

وقالت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة واشتبكوا مع قوات الاحتلال.

4 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين وطوباس اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:https://t.co/d66XDO4g1a — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2024

تصعيد

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته وعملياته العسكرية بالضفة منذ فجر اليوم، والتي طالت العديد من المدن والبلدات من بينها بلدة قباطية جنوبي جنين، وطمون جنوبي طوباس، وطولكرم ومخيميها، ومدينة قلقيلية، وبلدتي بورين ومادما جنوب نابلس.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية معززة بجرافات ونحو 30 آلية عسكرية، وانتشرت قوات عسكرية إسرائيلية بشكل مكثف في عدد من قرى جنين وسط تحليق كثيف للمسيّرات.

وقالت مصادر للجزيرة إن طائرات مسيّرة استهدفت فلسطينيين في قرية الشهداء جنوب جنين، كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف على القرية.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي بورين ومادما جنوبي نابلس، وقامت بعمليات اقتحام وتفتيش لعدد من المنازل في القريتين.

كما تعرضت بلدة قفين شمالي مدينة طولكرم للاقتحام، حيث جابت مركبات الجيش الإسرائيلي شوارع البلدة وحاراتها "وسط تحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض".

أما وسط الضفة فذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الجلزون وقرية بدرس شمال مدينة رام الله.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات الرام والعيزرية وأبو ديس شمال القدس وشرقها.

وداهمت القوات الإسرائيلية منازل في العيزرية وفتشتها، من دون أن يبلّغ عن اعتقالات، وفق وكالة "وفا".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

اعتقالات

في غضون ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينيا، بينهم طفل وأسرى سابقون، خلال حملة الاقتحامات التي شنها اليوم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل جنوبي الضفة، وقلقيلية وطولكرم وجنين في شمالها، ورام الله وسط الضفة المحتلة، وفق البيان.

وأكدت المؤسستان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين التي تتعرض للتفتيش.

وقالت المنظمتان إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 11 ألفا و600 فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان المستمر على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقال أكثر من 60 ناشطا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، وإحباط عمل ناشطين عسكريين تابعة للجبهة في لبنان.

وأضاف الجيش في بيان عسكري أن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) شنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة ضد الجبهة الشعبية في الضفة الغربية بذريعة مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات كبيرة في السنوات الأخيرة ضد أهداف إسرائيلية والترويج لتنفيذ هجمات أخرى وعملها على استعادة البنية التحتية للتنظيم ميدانيا، بحسب وصف البيان