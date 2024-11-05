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إيران تعلن أن شارمهد توفي قبل إعدامه وألمانيا تحملها المسؤولية

(FILES) A demonstrator holds a picture of Iranian-German Jamshid Sharmahd, who has been sentenced to death in Iran, and with the lettering 'Free Jamshid' during a demonstration for his release in front of the German Foreign Ministry in Berlin on July 31, 2023. Sharmahd was abducted three years ago in late July 2020 by the Iranian authorities and condemned to death in Iran. Sharmahd can hardly speak or walk after failing to receive adequate care, and his life is now "in grave danger", his daughter alarmed in an interview with AFP. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
وفاة أو إعدام شارمهد أدخلت العلاقات الألمانية الإيرانية مرحلة جديدة من التوتر (الفرنسية)
5/11/2024

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد -الذي حكم عليه بالإعدام بتهم الإرهاب- توفي الأسبوع الماضي قبل أن ينفّذ الحكم بحقه، في حين حملت ألمانيا طهران المسؤولية عن وفاته.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جيهانغير -في مؤتمر صحفي في طهران- إنه "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت إيران عن إعدام شارمهد الحامل الجنسية الألمانية، مما تسبّب بأزمة دبلوماسية مع برلين التي أمرت بإغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث في ألمانيا.

وكانت محكمة في طهران قد أصدرت في فبراير/شباط 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" والضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز (جنوب) في أبريل/نيسان 2008 أوقع 14 قتيلا ونحو 300 جريح.

ويعتبر "الإفساد في الأرض" أخطر تهمة بموجب قانون العقوبات الإيراني، ويحكم عادة على مرتكبيه بالإعدام.

ومع أن إيران لا تعترف بالازدواجية الجنسية لمواطنيها، فإن أصغر جيهانغير يرى أنه "حتى لو ارتكب أجنبي هذه الجرائم في إيران، لكان من حقّنا أن ننظر في هذه القضية وفقا للتشريعات".

Jamshid Sharmahd, who is accused by the Iranian government of being a leader of the US-based "Tondar terrorist group" behind a deadly attack in Iran in 2008, attends the first hearing of his trial in the capital Tehran on February 6, 2022. Sharmahd is accused of corruption on earth by planning and directing terrorist acts, including the bombing of a mosque in Shiraz (south) on April 12, 2008, which killed 14 people and injured approximately 300 others," Mizan website reported. The accusation of spreading "corruption on earth" is one of the most severe charges in the Islamic republic and can lead to a verdict of death penalty for the accused. (Photo by Koosha MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY / AFP)
محكمة في طهران أصدرت في 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد (الفرنسية)

ألمانيا تصعد

على الجانب الآخر، قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن إيران مسؤولة عن موت جمشيد شارمهد.

وأضاف المسؤول الألماني اليوم الثلاثاء "خطفت إيران جمشيد شارمهد، واحتجزته لسنوات من دون محاكمة عادلة، وفي ظروف غير آدمية ومن دون الرعاية الطبية اللازمة. إيران مسؤولة عن موته".

واتخذت ألمانيا إجراءات، من بينها طرد دبلوماسيين إيرانيين يعملان في برلين. واتّخذت إيران تدبيرا مماثلا في حقّ دبلوماسيين ألمانيين اثنين في طهران.

وقبل أيام، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها قررت إغلاق القنصليات الإيرانية على أراضيها، ردا على إعدام مواطنها.

وقالت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك إن الإغلاق سيشمل القنصليات في فرانكفورت وميونخ وهامبورغ، في حين ستبقى السفارة الإيرانية مفتوحة، "لأن إغلاقها سيكون أعظم معروف يمكننا تقديمه لمثل هذه الأنظمة".

(FILES) A demonstrator holds a picture of Iranian-German Jamshid Sharmahd, who has been sentenced to death in Iran, with the lettering 'Save Sharmahd' and 'German politics has to act' during a demonstration for his release in front of the German Foreign Ministry in Berlin on July 31, 2023. Iran on October 28, 2024 executed 69-year-old German-Iranian Jamshid Sharmahd after years in captivity, media in the Islamic Republic said, sparking outrage in Germany and beyond. Berlin called the execution a "scandal" and warned of "serious consequences" for Iran's "inhumane regime", while a Norway-based human rights group labelled the execution the "extrajudicial killing of a hostage". Sharmahd, a German citizen of Iranian descent and a US resident, was seized by Iranian authorities in 2020 while travelling through the United Arab Emirates, according to his family. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
مظاهرة سابقة في برلين رُفعت فيها صورة شارمهد للمطالبة بإطلاق سراحه (الفرنسية)

من شارمهد؟

ولد جمشيد شارمهد في طهران وهاجر إلى ألمانيا في الثمانينيات وانتقل للعيش في الولايات المتحدة سنة 2003. وقد عُرف خصوصا بتصريحاته المناوئة للحكومة الإيرانية على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية.

وكان شارمهد (69 عاما) مهندس برمجيات عمل وكتب لموقع إلكتروني تابع لمجموعة "تندر" (رعد) المعارضة الإيرانية في الخارج التي تدعو للعودة إلى النظام الملكي الذي أطاحته الثورة الإسلامية عام 1979.

وتقول إيران إن شارمهد كان يتزعم منظمة مناهضة للنظام مقرها الولايات المتحدة، تعرف باسم "تندر"، وتتهمه بتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.

وتتهم إيران منظمة تندر أو ما يُعرف أيضا بـ"مجلس مملكة إيران"، بالوقوف خلف الهجوم الذي وقع في مدينة شيراز، في 12 أبريل/نيسان 2008، وأسفر عن مقتل 14 شخصا، وإصابة 215 آخرين بجروح، وهجمات مسلحة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت سابقا أن شارمهد المقيم في الولايات المتحدة منذ 2003، تم القبض عليه في الخارج في يوليو/تموز 2020، وجرى إحضاره إلى البلاد، في حين ذكرت أسرة شارمهد أن عملية القبض عليه تمت في الإمارات، وفق وكالة الأناضول.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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