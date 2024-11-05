إسرائيل تدمر 37 بلدة و40 ألف منزل في لبنان خلال عام

مسح الجيش الإسرائيلي 37 بلدة في جنوب لبنان تماما، كما دمر أكثر من 40 ألف وحدة سكنية منذ بدء عدوانه على البلاد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة اليوم الثلاثاء أن تدمير القرى ومنازلها حدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات من الحدود الجنوبية تمتد من بلدة الناقورة حتى مشارف الخيام.

ودمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي بلدات جنوب لبنان، التي تبدو خاوية وسط أكوام الركام بعد نزوح سكانها، في حين يتصدى حزب الله للتوغل البري الإسرائيلي في قرى الجنوب.

تغطية صحفية: الوكالة الوطنية اللبنانية: الاحتلال دمر أكثر من 37 بلدة تمَّ مسحها وتدمير منازلها، وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرًا كاملًا، وهذا يحدث داخل منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام. pic.twitter.com/fOtaupnpb2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 5, 2024

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذكرت أن إسرائيل تحاول إنشاء منطقة عازلة في لبنان عبر تكثيف قصف المناطق الحدودية بمختلف أنواع الأسلحة، محولة أجزاء من الجنوب إلى مناطق غير قابلة للسكن.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان 3002 قتيل و13 ألفا و492 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.