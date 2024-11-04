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ضحايا وإخلاء قرى عقب ثوران بركان بشرق إندونيسيا

Mount Merapi spews lava onto its slopes during an eruption as seen from Srumbung village in Magelang, Central Java, on November 4, 2024. (Photo by DEVI RAHMAN / AFP)
البركان أطلق حمما نحو القرى المجاورة تسببت في احتراق منازل خشبية (الفرنسية)
4/11/2024

تسبب ثوران بركان "ليووتوبي لاكي-لاكي" بشرق إندونيسيا في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإخلاء سكان قرى عدة.

وكشفت وكالة إدارة الكوارث -اليوم الاثنين- عن حصيلة الضحايا بعد أن ثار البركان مرارا خلال الليل.

ولقي الضحايا حتفهم بعد أن احترقت منازل خشبية جراء الحمم البركانية.

Members of a rescue team carry away body bags containing deceased people at Klatanlo village, in East Flores Regency, East Nusa Tenggara, on November 4, 2024, after Mount Lewotobi Laki-Laki erupted overnight. - At least six people died after a volcano in eastern Indonesia erupted several times overnight, officials said on November 4, raising the alert level to the highest of a four-tiered system. (Photo by ARNOLD WELIANTO / AFP)
عدد من ضحايا ثوران بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي (الفرنسية)

ويقع البركان في جزيرة فلوريس التي تعد وجهة سياحية، وقد نفث رمادا وحمما، وغطت طبقة سميكة من الرماد أجزاء من قرى مجاورة كما تسببت الحمم في حرائق.

وأخلت السلطات 5 قرى تقع في محيط البركان، وشملت عمليات الإجلاء آلاف السكان.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتأثرة حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني، كما رفعت الوكالة الوطنية لعلم البراكين حالة التأهب إلى أعلى مستويات، وطلبت من السياح والسكان عدم التحرك داخل دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات حول الفوهة.

وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه كانت هناك زيادة كبيرة في النشاط البركاني على جبل ليووتوبي لاكي-لاكي.

وتضم إندونيسيا نحو 130 بركانا نشطا، وتقع ضمن "حزام النار" في منطقة المحيط الهادي، حيث يتسبب التقاء صفائح قارية بنشاط زلزالي وبركاني كبير.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسبب ثوران بركان مارابي غربي جزيرة سومطرة في مقتل 11 شخصا من بين 75 شابا كانوا يتسلقون سفوح الجبل البركاني على بعد حوالي كيلومتر ونصف من فوهته.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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