ضحايا وإخلاء قرى عقب ثوران بركان بشرق إندونيسيا

تسبب ثوران بركان "ليووتوبي لاكي-لاكي" بشرق إندونيسيا في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإخلاء سكان قرى عدة.

وكشفت وكالة إدارة الكوارث -اليوم الاثنين- عن حصيلة الضحايا بعد أن ثار البركان مرارا خلال الليل.

ولقي الضحايا حتفهم بعد أن احترقت منازل خشبية جراء الحمم البركانية.

ويقع البركان في جزيرة فلوريس التي تعد وجهة سياحية، وقد نفث رمادا وحمما، وغطت طبقة سميكة من الرماد أجزاء من قرى مجاورة كما تسببت الحمم في حرائق.

وأخلت السلطات 5 قرى تقع في محيط البركان، وشملت عمليات الإجلاء آلاف السكان.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتأثرة حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني، كما رفعت الوكالة الوطنية لعلم البراكين حالة التأهب إلى أعلى مستويات، وطلبت من السياح والسكان عدم التحرك داخل دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات حول الفوهة.

وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه كانت هناك زيادة كبيرة في النشاط البركاني على جبل ليووتوبي لاكي-لاكي.

There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mount Lewotobi Laki-laki on Flores Island

Indonesia 🇮🇩

November 3, 2024

Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption.

🎥 :… pic.twitter.com/XYVCoteU2t

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) November 4, 2024