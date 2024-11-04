وقفة أمام نقابة الصحفيين بمصر تنديدا بمرور سفينة حربية إسرائيلية قناة السويس

تجمع عشرات المتظاهرين أمس الأحد أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة للتعبير عن معارضتهم لمرور سفينة عسكرية إسرائيلية عبر قناة السويس، وكذلك التقارير التي تحدثت الأسبوع الماضي عن رسو سفينة تحمل مواد عسكرية لإسرائيل في ميناء الإسكندرية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد السماح بعبور السفينتين، كما طالبوا السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين في احتجاجات التضامن مع الفلسطينيين الذين يعيشون منذ أكثر من عام على وقع حرب إبادة جماعية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقد أثار رسو هذه السفينة بميناء الإسكندرية، في طريقها لإسرائيل وهي تحمل مواد شديدة الانفجار لتصنيع القنابل، استهجانا واستغرابا على موقع التواصل، وتساؤلات عن أسباب سماح السلطات المصرية لها بالرسو بمينائها.

ووفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، فإن سفينة الشحن التجارية الألمانية "كاثرين" التي ترفع علم البرتغال، كانت تحمل 8 حاويات مليئة بمادة "آر دي إكس هيكسوجن" المستخدمة في تصنيع القنابل، التي تعد أكثر قوة وفتكا من مادة "تي إن تي" الشهيرة.

وبحسب مواقع رصد الملاحة العالمية، انطلقت السفينة في 21 مايو/أيار الماضي من ميناء "هايفونغ" في فيتنام، واختارت مسار رأس الرجاء الصالح بدلا من باب المندب، ورفضت عدة دول رسوها بموانئها بسبب حمولتها من المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل.

وأثار رسو السفينة في ميناء الإسكندرية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية مساعدة مصر لإسرائيل في حربها على غزة، مما دفع المتحدث العسكري المصري إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدا عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل.

وفي بيان لاحق، أوضحت وزارة النقل المصرية أن السماح للسفينة بالرسو في ميناء الإسكندرية كان لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلى أن السفينة تقدمت بطلب رسمي لمغادرة الميناء متجهة إلى ميناء حيدر باشا في تركيا لاستكمال مسارها.