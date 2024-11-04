هيئة فلسطينية: إسرائيل تفرض عقوبات انتقامية على الأسيرات

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات انتقامية على الأسيرات الفلسطينيات في سجونها، وحرمتهن من أدنى المقومات الإنسانية.

وقالت الهيئة الفلسطينية، في بيان أمس الأحد، إن محاميها تمكن من زيارة بعض المعتقلات اللاتي يصل عددهن إلى 95، ونقلن له صورة عما يتعرضن له في السجون.

وبينت الهيئة أن سلطات إدارة السجون الإسرائيلية تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على الأسيرات، بحرمانهن من أدنى المقومات الإنسانية؛ من لباس وطعام وعلاج.

وأشارت إلى أن إدارة السجون عزلت الأسيرات بالكامل عن العالم، إلى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عار وضرب وقمع.

كذلك بينت الهيئة الفلسطينية أن أغلب الأسيرات اعتُقلن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدرت بحقهن أوامر اعتقال إداري، دون محاكمة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عام، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردّي أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة في سجن سدي تيمان السيئ الصيت الذي يقع في قاعدة عسكرية إسرائيلية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل.

وأشارت الهيئة الحكومية إلى أن عدد حالات الاعتقال من الضفة الغربية المحتلة والقدس بلغت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 11 ألفا و500.