أخبار|روسيا

مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا هي الأولى من نوعها

Indonesian Navy stand on the deck of Indonesia's Naval ship KRI Bawal-875 during the International Fleet Review part of the Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 event in the Makassar Sea, South Sulawesi province, Indonesia, June 5, 2023, in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/M Risyal Hidayat/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.
سفن عسكرية إندونيسية في مناورات بحرية سابقة في يونيو/حزيران 2023 (رويترز)
4/11/2024

بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما، اليوم الاثنين، في خطوة عدها محللون تحولا جذريا في السياسة الخارجية الإندونيسية.

وستجري التدريبات، التي تستمر 5 أيام على مرحلتين، في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.

وأرسلت روسيا 3 سفن حربية من طراز كورفيت وسفينة ناقلة متوسطة ومروحية عسكرية وزورق سحب، حسبما ذكرت البحرية الإندونيسية في بيان لها الأسبوع الماضي.

وتعهد الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو (73 عاما)، أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية، وأن يبدأ تحولا كبيرا في السياسة الخارجية، ويعزز تحالفات جاكرتا مع القوى الكبرى.

وزار سوبيانتو موسكو في يوليو/تموز الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أثناء زيارته "نحن نعتبر روسيا صديقا عظيما، وأود مواصلة الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها".

Indonesian Navy's ships are seen at the Tanjung Wangi port as the search continues for the missing KRI Nanggala-402 submarine in Banyuwangi, East Java Province Indonesia, April 25, 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
سفن عسكرية إندونيسية في جزيرة جاوه (رويترز-أرشيف)

وناقش سوبيانتو أثناء زيارته صفقة بشأن مقاتلات روسية بقيمة 1.1 مليار دولار تمّ عقدها في 2018، على الرغم من العقوبات التي تهدّد بها الولايات المتحدة.

وتقدّر التبادلات التجارية بين جاكرتا وروسيا بمليارات الدولارات، إلا أن واردات الأسلحة شهدت ركودا في السنوات الأخيرة، وفق المعهد الدولي للأبحاث حول السلم في ستوكهولم، إثر العقوبات الغربية التي فرِضت على موسكو بعد اجتياح شبه جزيرة القرم في 2014 والحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.

كما رفضت جاكرتا الاستجابة لضغوط غربية طالبتها بحظر مشاركة روسيا في قمّة مجموعة العشرين التي استضافتها في 2022.

وشاركت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي إليها إندونيسيا في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا عام 2021، لكن جاكرتا لم يسبق أن أجرت تدريبات ثنائية مع موسكو.

وتحافظ  إندونيسيا -التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة- على سياسة خارجية محايدة، رافضة الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني الروسي، أو في المنافسة بين واشنطن وبكين.

المصدر : رويترز

إعلان