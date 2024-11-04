مقتل 37 في حادث حافلة بالهند

قتل 36 شخصا، اليوم الاثنين، إثر سقوط حافلة في نهر بوادي ناندا ديفي العميق بجبال هملايا في الهند.

وأكد المسؤول بولاية أوتاراخاند الهندية ديباك راوات، في تصريحات للصحفيين، أن "36 ضحية سقطوا في الحادث حتى الآن".

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وأضاف أن إصابة 3 أشخاص آخرين حرجة، وأنه تم نقلهم إلى المستشفى بمروحية.

وتشهد طرقات الهند العديد من الحوادث بسبب نقص الصيانة وخطورة المسالك.

ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2021، فإن 11% من إجمالي ضحايا حوادث السير في العالم يسجلون في الهند، رغم أن البلاد تمتلك 1% فقط من مجموع المركبات بالعالم.

وفي مايو/أيار الماضي قُتل ما لا يقل عن 21 شخصا في حادث حافلة سقطت بواد على طريق جبلي في منطقة كشمير.

كما قضى 37 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في المنطقة نفسها بعد انزلاق حافلتهم على طريق جبلي.