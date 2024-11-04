مقتل جنرال وطيار في تحطم مروحية للحرس الثوري الإيراني

قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني أحدهما برتبة جنرال، في حادث تحطّم مروحية في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة "إرنا" الإخبارية الرسمية بأن "طائرة دوارة خفيفة جدا تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني تعرّضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في المنطقة الحدودية في جنوب شرق البلاد".

وأعلن مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري "استشهاد العمید حمید مازندراني، إثر سقوط طائرة خفيفة جدا من نوع "جايروبلن" جنوب شرق البلاد.

وأوضح أن الطائرة تعرضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" الحدودية جنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان: "استشهد في هذا الحادث قائد لواء نينوى بمحافظة کلستان العميد حميد مازندراني، والطيار حامد جندقي الذي كان عضوا في القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية".