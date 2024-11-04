مغردون: لماذا تتبع إسرائيل الآن سياسة الاختطاف في لبنان وسوريا؟

أثارت عمليات الإنزال العابرة للحدود التي تقوم بها إسرائيل كثيرا من التساؤلات بين جمهور منصات التواصل حول الهدف الحقيقي من هذه العمليات ولماذا تعلن عنها إسرائيل في هذا التوقيت؟

فبعد يومين من عملية الاختطاف التي نفذتها قوة الكوماندوز الإسرائيلية بحق مواطن لبناني يدعى عماد أمهز من منطقة البترون شمال البلاد، بدعوى أنه أحد عناصر حزب الله وضابط بحري في الجيش اللبناني.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه من خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، اعتقلت قوات وحدة "إيغوز" مع أفراد الوحدة 504 وبتوجيه استخباراتي "عنصرا من شبكة إرهابية تابعة لإيران في الجبهة السورية".

وأضاف أدرعي أن المدعو علي سليمان العاصي، مواطن سوري يقيم في منطقة صيدا جنوب سوريا، تم تجنيده من قبل إيران وكان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية حول الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود.

المخطوف هو علي سليمان العاصي و تم اختطافه من بلدة صيدا بريف مدينة درعا pic.twitter.com/zPotzdcavU — خــاڵـــد مـــﺣ͠ــمـــد شــمـيطي 🕊️ (@abualisar18) November 3, 2024

ومع انتشار خبر اختطاف إسرائيل علي العاصي، وصف جمهور منصات التواصل عمليتي الاختطاف اللتين أعلن عنهما الجيش الإسرائيلي بشكل متتال بالرغم من اختلاف توقيت ومكان التنفيذ، بالأمر المرعب.

وتساءل هؤلاء كيف تمكنت هذه القوات الإسرائيلية من دخول الأراضي السورية واللبنانية من دون رد فعل من جيش البلدين، ولماذا لا يتم تشديد الحراسة على الحدود خاصة أن المنطقة تشهد حربا مع إسرائيل.

اعتقالكم لشخص في عملية عابرة للحدود لن يخفي فشلكم في إخماد نار المقاومة. كل "إنجاز" تتفاخرون به لا يعدو كونه جزءاً من دعايتكم الإعلامية، لأنكم تعلمون أن محاولاتكم لن توقف المد الشعبي المقاوم، وأنكم مهما فعلتم، ستظل شعوب المنطقة ترفض وجودكم وتقاومه. — علي العجري (@ebn_saba) November 3, 202

أما عن توقيت إعلان الجيش الإسرائيلي عن عمليات الخطف خلف الحدود، فقال مغردون إن إسرائيل تحاول أن تستعرض قواتها العسكرية والاستخباراتية بعد فشلها في كشف التخطيط لمعركة طوفان الأقصى التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفشلها أيضا من القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة بعد سنة من الحرب الطاحنة.

تتفاخرون بعملياتكم الليلية وكأنكم حققتم نصراً عظيماً، بينما الحقيقة هي أنكم تخافون من كل مقاوم، كبيراً كان أو صغيراً. هذا الخوف من المقاومة في سوريا وفي كل مكان يكشف عن ضعفكم وعجزكم عن فرض السيطرة الحقيقية. فإرادة الشعوب أقوى من كل عملياتكم "الاستخباراتية". — 𝐓𝐍𝐓 (@TNT_arabic) November 3, 2024

ولفت ناشطون الانتباه إلى أن هذه العمليات "تفضح رعب إسرائيل المتزايد من محور المقاومة، فهي تحاول بأي شكل من الأشكال القضاء على فكرة المقاومة، ولكن ما لا تدركه إسرائيل أن المقاومة فكرة والفكرة لا تموت".

وعلق آخرون على عملية اختطاف الجيش الإسرائيلي مواطنا سوريا من الجنوب بالقول: "في إطار عرض العضلات عبر استعادة حدث حصل قبل 4 أشهر وتصويره أنه خبر عاجل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية ليلية عابرة للحدود مع سوريا".

والحقيقة تظهر من خلال بحث بسيط، إذ يتبيّن أنّ فرقة الكوماندوز الإسرائيلية اختطفت الراعي عاصي في 19 يوليو/تموز الماضي أي قبل 4 أشهر، وقد انتشر الخبر يومها عبر وسائل إعلامية سورية وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

من مهازل التاريخ

1- بسوريا كتيبة كوماندوس إسرائيلية تعبر الحدود إلى سوريا بحرية تامة وتعتقل شخص مرتبط بمحور إيران وتعود إلى إسرائيل، وجيش النظام السوري أخر من يعلم.

2-بلبنان قوة خاصة إسرائيلية تنفذ عملية إنزال ليلا في البترون تخطف شخص وتنسحب بهدوء والجيش اللبناني في نوم عميق. — أنطوني نادر (@antwny7845) November 3, 2024

وأشار مغردون من أهالي المنطقة إلى عدة نقاط حول عملية خطف علي العاصي أولها: أن الحادثة وقعت في مزرعة "رزانية صيدا " بالجزء المحرر من هضبة الجولان على بعد عدة أمتار من خط برافو تحت غطاء قصف مدفعي إسرائيلي بتلك الليلة على نقاط مراقبة الجيش السوري.

ثانيا: لا يوجد أي وجود عسكري بالقرية لا للجيش السوري ولا لحلفائه، وقوات مراقبة فض الاشتباك "الأندوف" التابعة للأمم المتحدة هي المسؤولة عن المنطقة كونها واقعة ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار (منطقة منزوعة السلاح).