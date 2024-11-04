اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يهاجمون البيرة

هاجم مستوطنون فجر اليوم الاثنين مدينة البيرة وأحرقوا ممتلكات لفلسطينيين، في حين نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن "عصابات" من المستوطنين اعتدت على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في البيرة شرقي رام الله وأحرقت العديد من السيارات.

من جهتها، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر محلية في البيرة أن المهاجمين أحرقوا 20 سيارة خلال الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة فلسطينيين في أحد شوارع البيرة وهم يحاولون إطفاء السيارات المشتعلة.

https://x.com/Snd_pal/status/1853259725451702742

ومنذ عملية طوفان الأقصى قبل أكثر من عام، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وشملت القتل بالرصاص وحرق المنازل والسيارات واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين من العمل في حقولهم.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مساء أمس إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي السياق، أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن عددا من المستوطنين نصبوا صباح أمس الأحد أسلاكا شائكة حول منزلين في تجمع عرب المليحات شمال غربي أريحا بغور الأردن بعدما حاصروا منزلا آخر يعدّ امتدادا لتلك المنطقة المحاصرة.

واتهمت المصادر المستوطنين بدفع السكان إلى الرحيل القسري من خلال خنقهم في تلك المنطقة، وتنفيذ مخطط استيطاني للاستيلاء على المنطقة والتوسع فيها.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال شارع تل بمدينة نابلس من حاجز المربعة pic.twitter.com/t4AIjQ0Rji — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2024

اقتحامات واعتقالات

على صعيد آخر، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأحد مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من حاجز المربعة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات المقتحمة دهمت منازل واعتقلت شابا بعد اقتحام منزله بمنطقة المخفية.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية حي كفر سابا في قلقيلية واعتقلت شابا كما اقتحمت بلدتي عزون وجيت في شرق المدينة.

كذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد مخيم عقبة جبر في أريحا.

وشملت الاقتحامات أيضا مخيم شعفاط بشمال شرقي القدس المحتلة وبلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوة إسرائيلية 3 أشخاص بينهم طفل بعد دهم منازلهم في بلدة بيت أرم.

وفي الخليل أيضا، فرضت قوات الاحتلال أمس الأحد إجراءات مشددة لتمكين مستوطنين من التحرك داخل البلدة القديمة.

كذلك منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبة المدارس في حارة جابر وسط مدينة الخليل من الوصول إلى مدارسهم بوضع سياج شائك في طريقهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق حارة جابر والمناطق المحيطة بها ومنع سكان المنطقة من الدخول إليها.

وفي تطورات أخرى، أطلق مقاومون النار الليلة الماضية باتجاه نقطة لقوات الاحتلال عند جبل جرزيم في مدينة نابلس، في حين أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها استهدفوا ظهر أمس الأحد مستوطنة "شاكيد" شمالي الضفة الغربية بالأسلحة الآلية المناسبة ثم انسحبوا إلى قواعدهم بسلام.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة وأسفرت عن استشهاد نحو 750 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 11 ألفا.