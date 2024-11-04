صحافة إسرائيلية: مئات الأوامر باعتقال شبان حريديم رفضوا التجنيد

قال موقع "كلكاليست" الإسرائيلي إن الجيش أصدر نحو 720 أمر اعتقال لشبان من اليهود المتدينين (الحريديم) تلقوا أوامر تجنيد لكنهم لم ينصاعوا لها.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في 29 يوليو/تموز الماضي أوامر استدعاء للخدمة العسكرية شملت ألف شخص من أفراد الحريديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوفه.

وكان من المفترض تجنيد 3 آلاف شاب من الحريديم في المرحلة الأولى خلال عام 2024، ضمن مخطط لتجنيد 4800 عامي 2025 و2026، لكن أعدادا قليلة جدا منهم استجابت لأوامر التجنيد.

وقررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) -في 25 يونيو/حزيران الماضي- إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وكان عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم تظاهروا، الأسبوع الماضي، أمام مقر للتجنيد في تل أبيب رفضا للتجنيد الإجباري، واشتبكوا مع الشرطة التي حاولت تفريقهم.

وقد سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خطورة الأزمة الحادة التي تواجه الجيش في تجنيد العدد الكافي من العناصر للالتحاق بصفوفه، بينما ينخرط في حروب على جبهات متعددة، في ظل استنكاف الحريديم عن الخدمة العسكرية، ومحاولات سن قانون جديد بالكنيست يكرس إعفاءهم منها، فضلا عن اتساع حجم التهرب منها، والإعفاءات الطبية الممنوحة للمرشحين لها.