سانا: قصف إسرائيلي يستهدف محيط منطقة السيدة زينب بدمشق

استهدف قصف إسرائيلي -اليوم الاثنين- محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أورد إعلام سوري رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.

ولم تذكر الوكالة ما الذي استهدفه القصف الإسرائيلي، غير أن إسرائيل استهدفت خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا، وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.