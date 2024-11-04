عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 أكتوبر
4/11/2024-|آخر تحديث: 4/11/202410:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 أكتوبر
عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: حماس اخترقت من خلال الهجوم السيبراني هواتف للجنود وجمعت معلومات حساسة
عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: جمع المعلومات أفاد حماس في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر
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المصدر : الجزيرة