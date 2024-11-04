عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 أكتوبر

عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: حماس اخترقت من خلال الهجوم السيبراني هواتف للجنود وجمعت معلومات حساسة

عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: جمع المعلومات أفاد حماس في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر

عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: تحقيق الجيش أظهر أن جنودا نشروا صورا من داخل المعسكرات

عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: تقرير الجيش يوصي بإجراء تغيير جذري في أساسيات المحافظة على أمن المعلومات في المعسكرات