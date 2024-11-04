تركيا تقيل رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد بعد إدانتهم بالإرهاب

قالت وزارة الداخلية التركية إن السلطات أقالت اليوم الاثنين 3 رؤساء بلديات منتخبين ومؤيدين لتنظيمات محظورة في مدن جنوب شرق البلاد بعد "إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب"، وعينت بدلا منهم مسؤولين حكوميين.

وأضافت الوزارة أن مسؤولين محليين حلوا محل رؤساء البلديات في منطقتي ماردين وباتمان، كما أُقيل رئيس بلدية خلفتي في إقليم شانلي أورفا.

وينتمي الثلاثة إلى حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي، والذي يشغل 57 مقعدا في البرلمان.

وسبق أن أقيل العشرات من رؤساء البلديات المؤيدين لتنظيمات محظورة والمنتمين لأحزاب أخرى من مناصبهم، بتهم مماثلة.

واعتقلت السلطات الأسبوع الماضي رئيس بلدية ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بعدما اتهمه الادعاء بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قبل أسبوعين مقر الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء "توساش" الواقع قرب العاصمة أنقرة وأودى بحياة 5 أشخاص.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالات الأنباء إن العملية تم تنفيذها عن طريق رجل وامرأة.