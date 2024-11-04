المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم مجددا إسرائيل بالمسيرات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت -اليوم الاثنين- للمرة الثانية هدفا حيويا في شمال إسرائيل بالطائرات المسيرة في إطار عمليات دعم مستمرة لكل من غزة ولبنان.

وقال تحالف الجماعات المسلحة العراقية -في بيان- إنه سيستمر في دكّ معاقل من وصفهم بالأعداء بوتيرة متصاعدة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض أهدافا جوية "مشبوهة" أطلقت من الشرق دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض اليوم 4 مسيرات أطلقت من لبنان ومن الشرق باتجاه إسرائيل.

وقبل شهر، أصابت طائرة مسيرة أطلقت من العراق قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي الجولان السوري المحتل مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 20 آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية، إذ سبق أن أعلنت استهدافها مواقع حيوية في إيلات والجولان وغور الأردن.