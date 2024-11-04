تأكيد مصري سوداني على محورية الأمن المائي

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي -اليوم الاثنين- أن بلاده ستظل تقف بجوار السودان في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي اليوم مع على يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي خصوصية العلاقات المصرية السودانية، مثمنا ما تربطه العلاقة بين البلدين من روابط تاريخية عميقة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.

ووفق البيان، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، إذ أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية، وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيه.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا على محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابقا كاملا في الرؤى بين البلدين في ما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.