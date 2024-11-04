إيران: لا نخشى الحرب لكننا لم نكن نسعى إليها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين أن بلاده لا تخشى الحرب العسكرية، بينما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لم تسع إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن أراضيها.

وأضاف الرئيس الإيراني أن من وصفهم "بأعداء إيران" يعرفون أن حربا عسكرية لن تهزم بلاده، لكنهم يشنون حربا اقتصادية، مشيرا إلى سعي طهران للتغلب عليها.

وذكر بزشكیان أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع، ولكي لا يستطيع الأعداء ومنهم إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت، بحسب وصفه.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حذرت المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين من نتائج أي كارثة في المنطقة.

زعزعة الاستقرار

وشدد على أن بلاده تجنبت المواجهة العسكرية ولا تريد الحرب، لكنه أكد أن إيران سترد بقوة على أي اعتداء من إسرائيل.

كذلك انتقد ما وصفه بالحضور "المزعزع للاستقرار" للولايات المتحدة بعدما أرسلت قاذفات "بي-52" إلى المنطقة.

وأشار إلى أن إرسال القاذفات الأميركية إلى المنطقة لن يردع إيران من الدفاع عن نفسها، وفق تعبيره.

وقبل يومين، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الأعداء، بمن فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل، "سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة".

ويأتي ذلك في ظل توعد إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي طال مواقع عسكرية في 3 مدن إيرانية يوم 26 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.