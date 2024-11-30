40 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم جباليا

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 40 فلسطينيا على الأقل -اليوم السبت- في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جهته قال الدفاع المدني في غزة، عبر تطبيق تليغرام، إن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الأعرج يؤوي نازحين.

وأضاف أنه لا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود فرق إنقاذ وطواقم طبية.

كما قال الدفاع المدني في غزة إن عشرات الشهداء لا يزالون عالقين تحت ركام منازلهم التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ومشروع بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بانهيار مبنى من 6 طوابق يؤوي عشرات النازحين مساء اليوم إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا.

وتحدث ناشطون عن حصيلة أكبر للضحايا جراء القصف الإسرائيلي على جباليا.

وتأتي هذه الغارة بعد أن شهدت الساعات الماضية مجازر في مناطق أخرى بقطاع غزة بينها مخيم النصيرات وخان يونس.

كما تأتي وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة شمالي القطاع منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت السلطات في غزة أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني وإصابة آلاف آخرين، بينما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم أن حصيلة الشهداء تزيد على 3 آلاف.