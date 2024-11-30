هولندا تبحث عن "خيارات" لمنع اعتقال نتنياهو

سارع رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف إلى التخفيف من وطأة تصريحات لوزير الخارجية كاسبر فيلدكامب أكد فيها تعاون أمستردام الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أي مذكرات اعتقال تصدرها.

وقال شخوف إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليزور هولندا دون اعتقاله، رغم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها بمدينة لاهاي الهولندية.

وجاءت تصريحات شخوف ردا على فيلدكامب الذي قال الأسبوع الماضي أمام البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وإن بلاده تعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية.

وذكر شخوف أمس الجمعة أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يعتقل نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته. وأضاف في مؤتمر صحفي "أهم شيء هو أنه لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".

وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله".

أحد الخيارات

ولم يسهب شخوف في الحديث عن الظروف التي قد يأتي فيها نتنياهو إلى هولندا. وكان قد قال الأسبوع الماضي إنه قد يتسنى لنتنياهو زيارة منظمة دولية تقع في هولندا، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، دون اعتقاله.

وأصدرت المحكمة في الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا الأربعاء الماضي إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة، نظرا لأن إسرائيل لم توقع على قانونها الأساسي.

وقالت إيطاليا إنه من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما ظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية، في حين قالت إسرائيل إنها ستطعن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.