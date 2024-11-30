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بايدن يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل والمؤلف يعتبره متأخرا 4 سنوات

US President Joe Biden (L) walks out of Nantucket Bookworks with son Hunter Biden, grandson Beau and daughter-in-law Melissa Cohen Biden in Nantucket, Massachusetts, on November 29, 2024. - Biden holds the book "The Hundred Years' War on Palestine" by Rashid Khalidi. Biden and family are in Nantucket, Massachusetts, for the Thanksgiving holiday. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
شوهد بايدن في ماساتشوستس يحمل كتابا يعتبر إسرائيل دولة احتلال (الفرنسية)
30/11/2024-|آخر تحديث: 30/11/202411:59 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل ويصف تأسيسها بالاستعمار الذي قوبل بمقاومة فلسطينية، وفق صحيفة نيويورك بوست.

وغادر بايدن مكتبة نانتوكيت بوكوركس في ولاية ماساتشوستس بعد تسوقه وهو يحمل أمام المصورين نسخة من كتاب "حرب المئة عام على فلسطين: تاريخ الغزو الاستعماري الاستيطاني والمقاومة، 1917-2017" للأستاذ الفخري بجامعة كولومبيا رشيد الخالدي.

ويدرس الكتاب تاريخ فلسطين من خلال منظور الحرب الاستعمارية، التي شنّتها أطراف مختلفة ضد الفلسطينيين لصالح اليهود، كما يسلط الضوء على سياسات إسرائيل التمييزية تجاه الفلسطينيين.

وينتقد الكتاب أيضا سياسات الرئيس دونالد ترامب لإقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بضم إسرائيل الجولان السوري المحتل.

"The Hundred Years' War on Palestine" by Rashid Khalidi
كتاب "حرب المئة عام على فلسطين" يدرس الاستعمار الإسرائيلي (الجزيرة)

وتعليقا على الصورة، قال الخالدي وهو كاتب أميركي من أصل فلسطيني إن عزم بايدن على قراءة الكتاب "متأخر 4 سنوات"، بإشارة إلى مغادرة الرئيس البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته التي شهدت أعنف حرب إسرائيلية على قطاع غزة بدعم أميركي غير محدود.

ولم يتضح ما إذا كان بايدن قد اشترى الكتاب أم أنه أعطي له أثناء وجوده في المتجر.

يذكر أن بايدن أكد للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عندما زار الأخير الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أنه صهيوني قائلا "لا يجب أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، أنا صهيوني".

المصدر : نيويورك بوست

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