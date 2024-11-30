ما نعرفه عن التقدم السريع للمعارضة المسلحة شمال سوريا

تمكّنت فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب البلاد، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات. فلماذا جاء الهجوم الآن بعد سنوات من الهدوء النسبي؟ ومن القوى الفاعلة فيه؟ وهل يشكل تهديدا للجيش السوري؟

وشنت إدارة العمليات العسكرية (وهي تحالف من مجموعة فصائل معارضة) هجوما على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب (شمال) وإدلب المحاذية لها (شمال غرب).

وأقر الجيش السوري بدخول الفصائل المعارضة المسلحة إلى "أجزاء واسعة" من مدينة حلب، ومقتل العشرات من عناصره في اشتباكات ممتدة على جبهة بطول نحو 100 كيلومتر.

وأسفرت المعارك عن مقتل 311 شخصا غالبيتهم مقاتلون من طرفي النزاع، ومن بينهم مدنيون قضى معظمهم في قصف من طائرات روسية تدعم الجيش السوري في المعركة.

وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، دارين خليفة، إن تلك الفصائل كانت تعدّ للهجوم منذ أشهر.

وأطلقت المعارضة على الهجوم اسم "ردع العدوان"، واعتبرته خطوة دفاعية بعد تكثيف الجيش السوري في الأشهر الماضية قصف وضرب مناطق المعارضة.

وشنّت الفصائل التي تنسّق عملياتها ضمن غرفة عمليات مشتركة، الهجوم في يوم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع بين الطرفين امتد 13 شهرا على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال تلك الفترة، كثّفت إسرائيل غاراتها في سوريا على مجموعات موالية لإيران الداعمة للأسد، ومنها حزب الله الذي ساند بشكل مباشر القوات الحكومية السورية في النزاع الداخلي خلال الأعوام الماضية.

وتعتبر روسيا كذلك حليفا بارزا للأسد، وساهم تدخّلها العسكري المباشر اعتبارا من العام 2015، في قلب ميزان القوى الميداني لصالح دمشق.

وتقول خليفة: "يعتقدون أن هذا وقت يكون فيه الإيرانيون ضعفاء، والحكومة السورية محاصرة، وتركيا (الداعمة لبعض الفصائل المسلحة في شمال سوريا) أكثر جرأة إزاء روسيا".

من القوى الفاعلة؟

وامتنعت القوى الداعمة لكلّ من الطرفين حتى الآن عن الإدلاء بأي تعليق تصعيدي.

واعتبر المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الوضع في حلب "انتهاك لسيادة سوريا". وأعرب عن دعم بلاده "للحكومة السورية في استعادة النظام في المنطقة وإعادة النظام الدستوري".

ودعت تركيا إلى "وقف الهجمات" على مدينة إدلب ومحيطها، معقل المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس إنّ الاشتباكات الأخيرة "أدت إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوترات في المنطقة الحدودية".

وجددت طهران الجمعة دعمها الحازم لحليفتها سوريا، وجاء في بيان للخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي "شدد على دعم إيران المستمر لحكومة سوريا وأمنها وجيشها في كفاحها ضد الإرهاب"، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السوري بسام الصباغ.

وتقول خليفة لوكالة الصحافة الفرنسية "في الأيام القليلة المقبلة، إذا تمكّنت (الفصائل) من المحافظة على مكاسبها، فسيكون ذلك اختبارا إزاء ما إذا كانت تركيا سوف تتدخل أو لا".

ويأتي هذا الهجوم المباغت والكبير في وقت تعثّرت فيه جهود التقارب بين سوريا وتركيا خلال العامين الماضيين.

ودفعت روسيا وإيران نحو خفض للتصعيد بين سوريا وتركيا، لكن دمشق تؤكّد أنه ينبغي على أنقرة سحب قواتها من أراضيها قبل أي تطبيع للعلاقات.

ودعمت أنقرة إسقاط الأسد بعيد اندلاع النزاع في العام 2011، لكن تركيا خفّضت من حدّة موقفها تجاه دمشق مع استعادة القوات السورية السيطرة تدريجيا على مناطق في البلاد.

وتقول كارولاين روز من معهد "نيو لاينز" في واشنطن إن ردّة الفعل الضعيفة لحلفاء سوريا قد تكون وسيلة "لإرغام النظام على التفاوض من موقع ضعيف، في ظلّ غياب أي مؤشر للدعم من إيران وروسيا".

هل يشكل تهديدا للنظام؟

عانت الحكومة السورية هذا الأسبوع من أكبر خسارة ميدانية منذ أعوام. وتعتبر خليفة أن "خطوط النظام انهارت بوتيرة مذهلة أدهشت الجميع".

وقطعت الفصائل طريق دمشق حلب الدولي، وسيطرت على تقاطع مهم بين طريقين يصلان حلب بكلّ من دمشق واللاذقية.

واعتمدت دمشق إلى حدّ كبير على القوة الجوية الروسية وعلى حزب الله في الميدان لاستعادة مناطق واسعة خسرتها خلال الحرب لصالح فصائل معارضة.

لكن الهجوم الراهن يأتي في وقت تنشغل فيه روسيا بحربها في أوكرانيا، وحزب الله بالضربات التي تلقّاها خلال المواجهة الطويلة والقاسية مع إسرائيل.

ويشرح رئيس معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي آرون شتاين أن "وجود روسيا (في سوريا) تقلّص بشكل كبير، والغارات الجوية السريعة أصبحت فائدتها محدودة".

ويرى أن التقدم السريع للفصائل المسلحة "يذكّر بمدى ضعف النظام وربما اطمئنانه المفرط خلال الأعوام القليلة الماضية مع تراجع حدة المعارك".