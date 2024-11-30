تضارب الأنباء بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة

تضاربت الأنباء بشأن التطورات في مدينة حماة وسط سوريا، فبينما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن لا صحة لما نشرته المعارضة المسلحة بشأن انسحاب الجيش السوري من المدينة، قالت المعارضة إن قوات الجيش تهرب من حماة.

وقال المصدر العسكري إن الجيش السوري يتمركز بمواقعه بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعد لصد أي هجوم، كما يقوم الطيران الحربي السوري والروسي باستهداف تجمعات المعارضة وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.

وفي المقابل، قالت المعارضة السورية المسلحة إن قوات الجيش تهرب من حماة، وبدأ مقاتلو المعارضة التوغل في المدينة.

وشهدت الساعات الماضية في سوريا تطورات دراماتيكية بعد بدء فصائل المعارضة ما سمتها معركة "ردع العدوان" وسيطرتها السريعة على مناطق واسعة في إدلب وحلب بشمال غربي البلاد مع انهيار الجيش السوري أمامها.