تنسيق إسرائيلي أميركي تحسبا لانهيار الأسد

قالت "قناة 12 الإسرائيلية" اليوم إن هناك تنسيق وطيد بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي تحسبا من انهيار النظام في سوريا، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى "مشاورات أمنية عاجلة" الليلة الماضية بشأن التطورات في سوريا.

وأفادت القناة بأن حكومة نتنياهو" تشعر بالقلق إزاء العواقب المحتملة للتطورات في سوريا، فضلا عن إمكانية وقوع أسلحة استراتيجية سورية غير محددة في الأيدي الخطأ".

ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مسؤول في حكومة نتنياهو قوله لم يذكر اسمه لـ "هذا شيء نحتاج إلى مراقبته عن كثب ومعرفة كيف يتطور".

وأضاف "إن هذا لا يؤثر علينا بالضرورة، وخاصة في الأمد القريب، ولكن أي تآكل للاستقرار في دولة مجاورة قد يؤثر علينا أيضا. ويبدو أن هناك فرصا للتغيير".

وجاءت هذه الخطوة بعد سيطرة المعاضة السورية المسلحة على محافظة إدلب بالكامل وأجزاء كبيرة من مدينة حلب، خلال هجوم خاطف ضد الجش السوري.