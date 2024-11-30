بوتين لميركل: سامحيني لم أكن أعلم أنك تخافين الكلاب

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتذار من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، مؤكدا أنه لم يتعمد إخافتها عندما أدخل كلبه إلى اجتماع عقداه عام 2007، بعد أن نشرت ميركل الحادثة في مذكراتها الصادرة مؤخرا.

وقال بوتين خلال زيارة لأستانا الخميس الماضي أمام الصحفيين "لم أكن أعلم أنها تخاف من الكلاب".

وأضاف "أتوجه إليها مجددا عبر الإعلام لأقول أنجيلا سامحيني رجاء. لم أكن أريد أن أسبب لك أي ألم. على العكس، أردت أن أوفر جوا ملائما لمحادثتنا"، وفق تعبيره.

وتابع "في حال التقينا مجددا، وأدرك أن ذلك غير مرجح، لن أعيد الكرة تحت أي ظرف"، بحسب قوله.

وخلال لقائهما عام 2007 في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، دخل إلى قاعة الاجتماع كلب أسود من فصيل لابرادور ريتريفر يسميه بوتين "كوني"، واقترب من ميركل التي كانت تبتسم بتوتر واضح.

وكتبت المستشارة السابقة في مذكراتها "كان واضحا من تعابير وجه بوتين، أنه يستمتع بما يجري".

ويعرف عن بوتين حبه للكلاب، وسبق له أن أدخل عددا منها الى اجتماعاته الرسمية.

وتلقّى بوتين الكلب "كوني" هدية من سيرغي شويغو الذي أصبح لاحقا وزيرا للدفاع وهو يشغل حاليا منصب أمين مجلس الأمن القومي الروسي.