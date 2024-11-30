إسرائيل: قصفنا بنى لحزب الله قرب الحدود اللبنانية السورية

قصف الجيش الإسرائيلي موقعا قرب الحدود اللبنانية السورية في وقت سابق صباح اليوم، مدعيا أنه رصد نقل أسلحة إلى حزب الله، وهو ما اعتبره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائراته هاجمت ما سماه "بنى تحتية عسكرية" بالقرب من معابر حدودية بين سوريا ولبنان، والتي قال إن حزب الله يستخدمها لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وأضاف أن نقل حزب الله أسلحة من سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل، وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأردف أن "حزب الله يستخدم بدعم من النظام السوري البنية التحتية المدنية لتنفيذ أعمال إرهابية، ونقل الأسلحة المعدة للاستخدام ضد إسرائيل"، وفق البيان.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب حزب الله على مزاعم الجيش الإسرائيلي.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدف الطيران الإسرائيلي مرات عدة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، لا سيما في حمص، بزعم استخدامها لنقل أسلحة لحزب الله.

وبرعاية أميركية فرنسية، بدأ فجر الأربعاء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/تموز 2006.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار الجيش والأمن اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

ورغم الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي 35 خرقا للاتفاق في لبنان منذ بدء سريانه حتى مساء الجمعة.