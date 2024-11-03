4 قتلى للاحتلال بجباليا وشهداء بغارات على القطاع

ارتفع إلى 4 عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة بعد إعلانه اليوم الأحد مقتل جندي آخر، بينما أوقعت غاراته المزيد من الشهداء في جباليا ورفح.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندي آخر خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، بينما أوقعت غاراته المزيد من الشهداء في جباليا ورفح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الجندي قتل الليلة الماضية جراء انفجار قنبلة يدوية شمالي القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك مقتل جنديين من كتيبة شاكيد التابعة للواء غِفعاتي في معارك شمالي قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي ثالت نتيجة انفجار قنبلة يدوية خلال ليلة الجمعة على السبت شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود آخرين من الوحدة نفسها، ووصفت جروح أحدهم بالخطرة.

وكان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية قد نعى جنديا رابعا قُتل أيضا في معارك شمالي القطاع.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار عبوة في مخيم جباليا.

كما نعى المجلس الإقليمي في الجليل الأسفل جنديا رابعا دون أن يحدد الجبهة التي قُتل فيها، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى من سكان المستوطنات إلى 25 منذ بداية الحرب في مختلف الجبهات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 368 من جنوده من بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

عمليتان بجباليا

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أمس أن مقاتليها نفذوا كمينا مركّبا ضد جنود إسرائيليين بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وأنهم أوقعوا قوة إسرائيلية أخرى بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ في جباليا.

وقالت القسام إن جيش الاحتلال أعلن مقتل ضابط و3 جنود في العملية الأخيرة.

وأضافت أنها استهدفت 3 جرافات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" غرب جباليا.

كما بثت القسام صورا قالت إنها لضرب ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا الأربعاء الماضي.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصف مستوطنتي سديروت ومفلاسيم في غلاف غزة برشقة صواريخ.

كما أعلنت سرايا القدس قنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا وبثت صورا للعملية.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته رصدت إطلاق صاروخين من شمال غزة باتجاه منطقة غلاف غزة, وإن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.

وقد تزامن تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة مع مظاهرة لعشرات الاسرائيليين قرب مفرق شعار هنيغيف بمنطقة الغلاف تطالب بابرام صفقة تبادل للأسرى المحتجزين في غزة.

وفي تطور آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عثرت خلال نشاطها في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة على مسار نفق تحت الأرض تابع لحركة حماس، وإن مسار النفق يضم مصنعا لإنتاج الأسلحة، مضيفا أنها فجرت النفق.

تغطية صحفية: من وداع جثامين ارتقوا في قصف الاحتلال منازل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/I1ThXAN0Vb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2024

شهداء ونسف مبان

في غضون ذلك، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم في استهداف منزل لعائلة النجار بحي الجرن بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أفادت قناة الأقصى الفضائية بوقوع شهداء ومفقودون بعد استهداف إسرائيلي لمنزل سكني في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم عدة غارات على مخيم جباليا وبيت لاهيا، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي كثيف.

وفي تطور متزامن، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحح اليوم مباني سكنية في مخيم جباليا.

وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو ألف فلسطيني.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف إن 50 طفلا قتلوا في جباليا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي تطورات أخرى، قالت قناة الأقصى إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا أو أصيبوا جدراء غارة جوية على منزل في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم المناطق الغربية في مخيم النصيرات الذي شهد مؤخرا مجازر مروعة بحق المدنيين.

وفي رفح جنوبي القطاع، استشهد شخصان في وقت مبكر اليوم جراء قصف إسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهلد أكثر من 43 ألفا وإصابة 102 ألف آخرين.