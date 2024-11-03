نشاط عسكري صيني قرب تايوان قبل يومين من الانتخابات الأميركية

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها رصدت 37 طائرة عسكرية صينية تحلق إلى الجنوب من الجزيرة في طريقها إلى تدريبات بالمحيط الهادي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بعد غد الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنها رصدت بداية من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) 37 طائرة عسكرية صينية، من بينها مسيّرات ومقاتلات جيه-16 وقاذفات قنابل إتش-6 القادرة على حمل رؤوس نووية، وأنها أرسلت قوات خاصة لمراقبة الأمر.

وصرحت الوزارة أمس السبت بأن الصين نفذت "دورية مشتركة للتأهب القتالي" بسفن حربية وطائرات بالقرب من تايوان مرة أخرى.

وأجرت الصين الشهر الماضي مناورات حربية كبرى قرب تايوان -التي تعتبرها جزءا من أراضيها- وقالت إنها تحذير من مغبة "أفعال انفصالية"، مما أثار تنديد الحكومتين الأميركية والتايوانية.

وتزود الولايات المتحدة الأميركية تايوان بوسائل دفاعية بموجب اتفاق بين الطرفين، وأعلنت الشهر الماضي بيع نظام صاروخي بقيمة ملياري دولار لتايوان، في خطوة أثارت غضب الصين التي تعهدت بـ"إجراءات مضادة حازمة" ردا على الصفقة.