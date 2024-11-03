نائب إسرائيلي ينشر صورة من داخل منزل بلبنان تثير موجة انتقادات

نشر عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاك كرويزر صورة استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل أحد المنازل في جنوب لبنان خلال خدمته ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، مما أثار موجة انتقادات في إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ عضو الكنيست يتسحاك كرويزر، وهو من حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "القوة اليهودية"، أثار موجة من الانتقادات بعدما نشر صورة له خلال خدمته في جيش الاحتياط داخل أحد المنازل في جنوب لبنان، حيث ظهر في الصورة وخلفه جدار كُتب عليه "مكتب عضو الكنيست كرويزر".

وبحسب الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي إنهاء خدمته في جيش الاحتياط عقب نشر الصورة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تداول العديد من العسكريين الإسرائيليين مقاطع فيديو وصورا لهم داخل منازل فلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، في مشاهد وُصفت بأنها مهينة وتُظهر استهزاء بكرامة السكان وحقوقهم.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت محاولات غزو بري في جنوبه.