مظاهرات أوروبية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

شهدت مدن أوروبية عدة أمس السبت مظاهرات تندد باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان تزامنا مع الذكرى الـ107 لوعد بلفور الذي أدى إلى تسريع إنشاء دولة إسرائيل.

بريطانيا

فقد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن بمسيرة انطلقت من مقر الحكومة البريطانية وصولا إلى مبنى السفارة الأميركية في لندن.

وطالب المتظاهرون الحكومتين البريطانية والأميركية بوقف تسليح إسرائيل ووقف تواطؤهما في حربها على غزة ولبنان ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حسب وصفهم.

وألقت الأمينة العامة لاتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا جو غرادي كلمة أمام المتظاهرين أشارت فيها إلى مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني على يد إسرائيل في غزة.

كما نظم أشخاص وجماعات داعمون لإسرائيل احتجاجات مضادة على طول طريق المسيرة.

ألمانيا

تجمّع أكثر من ألف شخص قرب محطة مترو في برلين، للتنديد بالهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وسار المتظاهرون في محيط المحطة رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب الحكومة الألمانية بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني.

وأوقفت قوات الشرطة الألمانية العديد من المتظاهرين خلال المسيرة، مما أدى إلى حدوث مواجهات، وتعرّض العديد من المشاركين الداعمين لفلسطين للعنف والتوقيف.

واضطر المشاركون في المظاهرة إلى إنهائها بسبب تدخل الشرطة لتفريقهم، وبعد رفضهم مغادرة المكان أوقفت الشرطة مجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين.

السويد

طالب المتظاهرون في العاصمة السويدية ستوكهولم بوقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة ولبنان، وتحقيق وقف إطلاق النار.

وتجمّع المتظاهرون في منطقة أودينبلان وساروا باتجاه مبنى البرلمان السويدي حاملين دمى أطفال، في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا بآلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بإيقاف الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

فرنسا

في وسط العاصمة الفرنسية باريس قطع متظاهرون حركة المرور في أحد الشوارع دعما للشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة ولبنان.

تركيا

نظمت مجموعة من الأتراك وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية بأنقرة في ذكرى وعد بلفور، وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها منصة "التضامن مع فلسطين" التركية شعارات مناهضة لبريطانيا.

وفي كلمة له خلال الوقفة قال المسؤول في المنصة عزيز أوغوزهان قره مان إن وعد بلفور ليس حدثا تاريخيا بقي في الماضي، بل حقيقة حية للإبادة الجماعية التي تشهدها فلسطين.

وأشار إلى أن الإبادة الجماعية التي تشهدها فلسطين هي من آثار وعد بلفور، مؤكدا أن الاحتلال والقمع مستمران في الأراضي الفلسطينية منذ ذلك الوعد حتى اليوم.

وأضاف أن معرض خطايا بريطانيا لا يتكون من وعد بلفور فحسب، لكن ذلك الوعد لا يمكن تجاهله باعتباره وثيقة تاريخية من الماضي.