مشاركة "مفاجئة" لهاريس في برنامج كوميدي شهير

بشكل مفاجئ شاركت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس أمس السبت في برنامج تلفزيوني كوميدي شهير، وذلك قبل أقل من يومين عن يوم الاقتراع الحاسم بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن تتجه هاريس إلى ديترويت في ولاية ميشيغان بعد توقف في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية ضمن حملتها الانتخابية، لكنها قررت فجأة وهي على متن طائرة "إير فورس تو" التوجه إلى نيويورك للظهور في البرنامج الكوميدي الشهير "ساترداي نايت لايف".

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وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هاريس في البرنامج الذي سبق أن استضاف مرشحين للرئاسة على مدار عقود، بينهم المرشح الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الجمهوري جون ماكين عام 2008.

https://x.com/allenanalysis/status/1852921736502669388

كما شارك ترامب في البرنامج خلال ترشحه الرئاسي الأول عام 2015، حيث سخر وقتها من ميله إلى المبالغة والابتعاد عن تفاصيل السياسة، كما ظهر عام 2004 قبل وقت طويل من دخوله المعترك السياسي.

ومع تواصل التشويق والإثارة في هذه الانتخابات التي توصف بالاستثنائية في التاريخ الأميركي يسعى كل من المرشحيْن الرئاسييْن إلى استهداف كبرى الولايات الحاسمة، في مسعى أخير لكسب الأصوات قبل أقل من 48 ساعة على موعد الانتخابات المنتظر بعد غد الثلاثاء.