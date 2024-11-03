مرشّحون "مغمورون" برئاسيات أميركا.. تعرّف عليهم

إضافة إلى مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يترك النظام الانتخابي الأميركي مجالا لمرشحين آخرين للتنافس، وفي اقتراع بعد غد الثلاثاء، سيكون إلى جانب دونالد ترامب وكامالا هاريس على بطاقة الاقتراع مرشحون صغار، أبرزهم مرشحة الخضر جيل ستاين، والجامعي كورنيل ويست، ومرشح الحزب التحرري تشايس أوليفر.

وحسب الولاية، يتراوح عدد المرشحين للبيت الأبيض هذا العام بين 2 و11.

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وينافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس في كل الولايات، في حين توجد أسماء 3 مرشحين آخرين في عديد منها، وتعطي استطلاعات الرأي النادرة التي تشملهم نحو 1% من الأصوات لكل منهم.

حسب الخبراء، يميل عديد من الناخبين المحتملين لـ"المرشحين الصغار" إلى تغيير مواقفهم في اللحظة الأخيرة وانتخاب أحد المرشحين الرئيسيين.

وفي ما يلي أبرز المرشحين الصغار وأبرز الغائبين عن انتخابات 2024:

الحاضرون

جيل ستاين

ترشحت جيل ستاين باسم أنصار حماية البيئة (الخضر) عام 2012 (نالت 0,4% من الأصوات) ثم عام 2016 (نالت 1%)، واتُهمت وقتها بتشتيت أصوات ناخبي هيلاري كلينتون على نحو استفاد منه دونالد ترامب.

في البداية، اختارت الطبيبة المولودة في شيكاغو دعم الأكاديمي كورنيل ويست، الذي غادر الحزب في أكتوبر/تشرين الأول وأطلق حملته بمفرده.

وفي ظل غياب مرشح، كان حزب الخضر مهددا بخسارة إمكانية الإدراج التلقائي على بطاقات الاقتراع في بعض الولايات، وهو إنجاز انتزعه بعد نضال شاق، فترشحت ستاين مجددا وسيكون اسمها على بطاقات الاقتراع في نحو 40 ولاية.

في سن الـ74، أطلقت حملتها بالتأكيد على أن السجل البيئي للرئيس جو بايدن تأثر بأفكار اقترحها حزب الخضر، وبإدانة "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

كورنيل ويست

كورنيل وست مفكر وأكاديمي يبلغ من العمر 71 عاما. وهو ناشط معروف ضد العنصرية شارك أيضا في حركة "احتلوا وول ستريت" عام 2011.

يخوض الانتخابات مستقلا في أكثر من 15 ولاية، منددا بـ"الإفلاس الأخلاقي" للبلاد التي "يحتكرها ثنائي متهالك من حزبين رئيسيين يعطيان الأولوية للأرباح على البشر والكوكب".

تشايس أوليفر

يعد الحزب الليبرتاري (التحرري) القوة السياسية الثالثة في البلاد، وقد حصد ما يزيد قليلا على 1% من الأصوات عام 2020، وهو حاضر على بطاقات الاقتراع في جميع الولايات الـ50 تقريبا عام 2024.

يدافع الحزب عن الحريات الفردية والتجارة الحرة والتشريعات البسيطة، ويمثله هذا العام تشايس أوليفر، الديمقراطي السابق (39 عاما)، الذي تسبب في جولة ثانية في جورجيا خلال انتخابات التجديد النصفي الحاسمة لتحديد الأغلبية في مجلس الشيوخ عام 2022.

لم يكن تشايس معروفا حينذاك، وقد حصل الرجل الذي يصف نفسه بأنه "مسلح ومثلي"، على 2% من الأصوات إثر حملة تركزت حول مواقفه المؤيدة لحمل السلاح وخفض الضرائب، لكنه أيضا مؤيد لحقوق الإجهاض وتقنين استعمال الحشيشة ويعارض عقوبة الإعدام.

المغمورون

يجرب عدد كبير من "المرشحين الصغار" حظهم في ولاية واحدة أو أكثر، ومن بين هؤلاء:

راندال تيري الذي يعد بـ"تدمير" الحزب الديمقراطي ويمثل، بخطابه العنيف المناهض للإجهاض، الحزب الدستوري في نحو 10 ولايات.

الذي يعد بـ"تدمير" الحزب الديمقراطي ويمثل، بخطابه العنيف المناهض للإجهاض، الحزب الدستوري في نحو 10 ولايات. كلوديا دي لا كروز المرشح عن حزب الاشتراكية والتحرير (الشيوعي) في نحو 20 ولاية.

المرشح عن حزب الاشتراكية والتحرير (الشيوعي) في نحو 20 ولاية. مايكل وود المرشح عن "حزب الحظر" في عدد قليل من الولايات، والذي يطالب بإقرار حظر الخمور مجددا.

الغائبون

روبرت إف كينيدي جونيور

هو ابن شقيق الرئيس جون إف كينيدي وابن روبرت إف كينيدي اللذين تعرضا للاغتيال، حصل على 4 إلى 5% من نيات التصويت قبل الانسحاب نهاية أغسطس/آب ودعم ترامب، الأمر الذي أثار استياء كثير من أعضاء عائلته السياسية الديمقراطية الشهيرة.

"آر إف كيه" جونيور محام متخصص في القضايا البيئية، ومعروف بنشر نظريات مؤامرة، خاصة في ما يتعلق باللقاحات.

أوضح نهاية أغسطس/آب أن اسمه سيبقى على بعض بطاقات الاقتراع، لكنه سحبه في نحو 10 ولايات متأرجحة، حيث يمكن أن يؤدي وجوده إلى تغيير النتيجة.

كانييه ويست

الغائب الآخر هو مغني الراب كانييه ويست الذي حصد 70 ألف صوت في 2020، وأعلن عزمه الترشح مجددا قبل أن يتراجع.