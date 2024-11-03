قاذفات بي-52 الأميركية تصل الشرق الأوسط

قال الجيش الأميركي السبت إن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك غداة إعلان واشنطن عن نشرها بالمنطقة في تحذير لإيران.

وقالت القيادة العسكرية للشرق الأوسط والدول المحيطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "وصلت قاذفات إستراتيجية من طراز بي-52 ستراتوفورتريس من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

والجمعة أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط في خطوة قالت إنها تأتي "دفاعا عن إسرائيل" ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأميركيين".

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.

وهاجم الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر/تشرين الأول أهدافا ومواقع في إيران في ما قال إنه رد على هجوم صاروخي إيراني استهدف إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.