قائد "سنتكوم" يتفقد بطارية "ثاد" في إسرائيل

تفقّد قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال مايكل إريك كوريلا بطارية الدفاع الجوي الأميركية "ثاد"، التي تم نشرها مؤخرا في إسرائيل، وذلك بعد وصول قاذفات إستراتيجية أميركية من طراز "بي 52" إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم الأحد، "إن الجنرال كوريلا، وصل يوم الخميس الماضي إلى إسرائيل كضيف رسمي لرئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي".

وأضاف أدرعي "عقد رئيس الأركان وقائد سنتكوم تقييما للوضع حول مواضيع أمنية إستراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران".

وأشار أدرعي إلى أنه "خلال زيارته، زار كوريلا بطارية الدفاع الجوي الأميركية ثاد، التي تم نشرها في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بهدف تعزيز الدفاع في مواجهة التهديدات".

ووفق أدرعي، فإن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تعميق علاقاته مع الجيش الأميركي، في إطار الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".

يأتي ذلك بعد إعلان القيادة الوسطى الأميركية -أمس السبت- أن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك غداة إعلان واشنطن نشرها بالمنطقة في تحذير لإيران.

وسبق أن أعلنت الإدارة الأميركية -يوم الجمعة الماضي- نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، في خطوة قالت إنها تأتي "دفاعا عن إسرائيل ولتحذير إيران".

وعلى وقع الأوضاع المتوترة في المنطقة، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إذا ارتكبت إيران الخطأ وقررت الرد، فربما يكون ذلك ميزة، لأنها ستسمح لإسرائيل بمواصلة تنفيذ إستراتيجيتها".

كما نقلت صحيفة معاريف عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله إنه يتوقع ألا تهاجم إيران إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية، مؤكدا "أهمية المبادرة إلى ضربها وعدم الانتظار"، وطالب ليبرمان بما وصفه "ردا ساحقا على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة والمنشآت النووية".