فيديو يكشف مساهمة شركات إسرائيلية في هدم منازل رفح

نشر الناشط الفلسطيني يونس المهتم بمتابعة حسابات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على منصة إكس يكشف استعانة الجيش الإسرائيلي بشركات مدنية خاصة لتدمير المنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

ويظهر الفيديو -الذي نشره جندي إسرائيلي قبل أن يعيد يونس نشره اليوم الأحد- وجود شركة إسرائيلية تدعى "مشك عفار المحدودة" في رفح منذ 3 أيام.

ويظهر في الفيديو أحد موظفي الشركة أثناء قيادته جرافة داخل رفح، قائلا إن "الشركة قامت بهدم عشرات المنازل، وإن رئيس الشركة سيهدم بنفسه مسجدا في رفح".

نشر أول: الجيش الإسرائيلي يستعين بشركات مدنية خاصة لتدمير منازل العائلات في رفح. شركة "مشك عفار المحدودة" متواجدة في رفح منذ ثلاثة أيام وقد قامت بهدم عشرات المنازل. نشر أحد موظفيها المتواجدين في رفح الفيديو أدناه وذكر أن رئيس الشركة سيهدم هدم مسجد غدًا.

pic.twitter.com/ozU8fkHQWa — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 2, 2024

وكشفت صور أقمار صناعية نشرها موقع "بيلينغكات" مدى الدمار الذي لحق بمدينة رفح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي 6 مايو/أيار الماضي بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة وأغلقه، ضاربا عرض الحائط بتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.