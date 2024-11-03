"عماد 5".. منشأة إطلاق صواريخ يكشف عنها حزب الله بفيديو جديد

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 5″، وذلك بعد شهرين ونصف الشهر من بث مشاهد منشأة "عماد 4".

وأظهرت المشاهد، التي حملت عنوان "لن نترك الساح.. لن نسقط السلاح"، مقاتلي حزب الله يدخلون إلى منشأة وبنى عسكرية تحت الأرض.

وظهرت أيضا صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل بغارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمنت اللقطات راجمات صواريخ وتجهيزات داخل المنشأة العسكرية، في إطار الاستعداد لإطلاقها صوب أهداف إسرائيلية.

وكان الحزب قد نشر، في 16 أغسطس/آب الماضي، مقطعا مصورا بعنوان "جبالنا خزائننا" يظهر منشأة "عماد 4" لإطلاق الصواريخ، ووصفها خبراء عسكريون بمنشأة إستراتيجية.

وقال موقع المنار التابع لحزب الله آنذاك إن "اللافت في الأمر هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض وما تحمله من رسائل للعدو الإسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات".

وأعلن حزب الله، الخميس الماضي، عن مقتل أكثر من 95 جنديا وضابطا إسرائيليا وإصابة نحو 900 آخرين منذ بدء التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل أكثر من شهر.

وأوضح حزب الله -في بيان- أن مقاتليه دمروا 42 دبابة من طراز ميركافا، و4 جرافات عسكرية، وآليتين من طراز هامر، وآلية مدرعة وناقلة جنود، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات مسيرة إسرائيلية.

ووسّعت إسرائيل -منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي- حربها على حزب الله لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

ويرد حزب الله يوميا -عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وقصف مناطق وأهداف في وسط إسرائيل.