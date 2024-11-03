عشرات الشهداء بغزة والقسام تستهدف جنودا بمسيرة في نتساريم

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، 17 منهم شمالي القطاع، بينما أعلنت كتائب القسام استهداف موقع عسكري في محور نتساريم بمسيرة زواري انتحارية.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في غزة بسقوط شهداء وجرحى في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا البلد المحاصرة شمالي القطاع.

ونقل مراسل الجزيرة عن سكان المنطقة قولهم إنّ طائرات الاحتلال شنت غارة أخرى على محيط المكان المستهدف في أثناء عملية البحث عن ضحايا، وأن مسيرات إسرائيلية أطلقت الرصاص على المكان نفسه، مما تسبب في توقف عمليات البحث عن المفقودين.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة، في حين استشهدت امرأة وطفلاها، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا البلد، ونُقل الجرحى إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، شمالي القطاع أيضا، استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني جثامين 4 شهداء، بينهم امرأتان، من بين ركام منازل تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي المخيم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 250 وحدة سكنية في منطقة المخيم الجديد ومحيطه، شمالي النصيرات، مما أدى أيضا إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين.

قصف من مسيرات

وفي رفح جنوبي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد سيدة فلسطينية وطفليها، إثر قصف مسيرة إسرائيلية منطقة خربة العدس، شمالي المدينة.

كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي شمال شرقي مدينة رفح.

ونقلت فرق الإسعاف الفلسطيني جثامين الشهداء إلى "مجمع ناصر الطبي" في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

في السياق نفسه، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وإصابة عشرات، في قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف تجمعا لفلسطينيين في منطقة الشيخ ناصر، شرقي مدينة خان يونس، وقامت فرق الإسعاف الفلسطيني بنقل جثامين الشهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 27 شهيدا، و86 مصابا.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 43 ألفا و341 شهيدا، وأكثر من 102 ألف مصاب.

وناشدت وزارة الصحة في غزة الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ضرورة إيفاد فرق طبية وجراحية إلى مستشفيات شمال القطاع، لا سيما في مستشفى كمال عدوان.

كما طالبت الوزارة بتوفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات، في ظل استمرار الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال على محافظة شمال غزة منذ نحو شهر.

خسائر الاحتلال

من جانبه، قال الرائد محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع، منذ 12 يوما، وصول طواقم الإسعاف والفرق الطبية إلى محافظة شمال غزة، رغم تلقي مناشدات كثيرة من تلك المناطق.

وناشد المسؤول الفلسطيني العالم التدخل العاجل لتمكين فرق الدفاع المدني من القيام بعملها.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن عمله في شمال القطاع معطل منذ 12 يوما بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر.

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا في محور نتساريم بمسيرة زواري انتحارية.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس سيطرة مقاتليها على مسيرات إسرائيلية كانت تستخدم لتنفيذ مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطرة في معارك غزة غداة إعلانه مقتل 3 من جنوده.

من جهتها، قالت "مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي" إن مجموع القتلى الإسرائيليين، مدنيين وعسكريين ورجال أمن، بلغ 1802 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي تلتها على الجبهات الثلاث.

ويشمل هذا العدد 902 من القتلى المدنيين، وفق مؤسسة التأمين الإسرائيلية، و900 قتيل من الجنود والضباط ورجال الأمن في الفترة نفسها، وفق الجيش الإسرائيلي.