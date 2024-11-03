شاهد.. هلع في سديروت إثر إطلاق صواريخ من شمال غزة

وثّقت مقاطع فيديو انبطاح إسرائيليين في مستوطنة سديروت عقب تفعيل صفارات الإنذار إثر إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من غزة نحو مستوطنة سديروت.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش إن قواته "رصدت إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو مدينة سديروت، حيث سقطتا في منطقة مفتوحة".

لكن بلدية سديروت أكدت أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة، دون أن تذكر مصير الصاروخ الآخر.

وبدأ جيش الاحتلال في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.