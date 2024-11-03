حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين قرب الحدود

بث الإعلام الحربي لحزب الله، اليوم الأحد، مشاهد لما قال إنها من استهداف مقاتليه تجمع جنود إسرائيليين بين بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لتحرك جنود الجيش الإسرائيلي قرب منازل مبنية بين بلدتي كفر كلا ودير ميماس الحدوديتين.

وأعقب ذلك، استهداف مقاتلي حزب الله نقطة تجمع الجنود الإسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإصابتها بصورة مباشرة، وفق المشاهد التي تعود إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وختم حزب الله الفيديو بلقطات توثق لجوء الجيش الإسرائيلي إلى تغطية دخانية لسحب الإصابات في صفوف جنوده.

وأعلن حزب الله، الخميس الماضي، عن مقتل أكثر من 95 جنديا وضابطا إسرائيليا، وإصابة نحو 900 آخرين منذ بدء التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل أكثر من شهر.

وأوضح حزب الله، في بيان، أن مقاتليه دمروا 42 دبابة من طراز ميركافا، و4 جرافات عسكرية، وآليتين من طراز هامر، وآلية مدرعة وناقلة جنود، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات مسيّرة إسرائيلية.

ووسّعت إسرائيل، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حربها على حزب الله لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه معتمدة على 5 فرق عسكرية تعمل على طول الحدود مع لبنان.