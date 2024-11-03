تأكيد أفريقي على التعاون مع تركيا والتضامن ضد إسرائيل

أكدت دول أفريقية عزمها على تعزيز العلاقات والتعاون مع تركيا، وذلك خلال مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة التركية الأفريقية الذي انعقد في جيبوتي.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه الأفارقة، في مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة أفريقيا-تركيا، في جيبوتي يومي السبت والأحد.

وشهدت جيبوتي، الأحد، مؤتمرا صحفيا في إطار الاجتماع الوزاري، تحدث خلاله إلى جانب فيدان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

وتطرق الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى تعزيز العلاقات بين تركيا وبلدان أفريقيا، فضلا عن العدوان الإسرائيلي في فلسطين.

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن التغلب على الصعوبات يتطلب "مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن أكثر فيما بيننا".

غزة والقانون الدولي

وأشار مرزوك إلى أن هذا الوضع أصبح أكثر أهمية، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار "الحرب بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وشدد على أهمية الشراكة بين أفريقيا وتركيا، لافتا إلى أن المؤتمر كان فرصة للتعبير عن شكره لفيدان حيال جهوده في هذا الصدد.

من جهته، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى تحقيق إنجازات في العديد من المجالات المحورية المتعلقة بالشراكة بين تركيا وأفريقيا.

وأوضح أن من هذه المجالات، البنية التحتية والقضايا الاجتماعية والتعليم والصحة والسلام والأمن والاستقرار.

ولفت إلى تعرض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان للانتهاك، وأن ما يجري في غزة يعد أوضح دليل على ذلك.

وأضاف "إننا نعيش في عالم غير عادل في الوقت الحالي، حيث يتم تجاهل جزء كبير من العالم، خاصة أفريقيا، في العلاقات الدولية، وبالتالي فإن هذا ليس عادلا على الإطلاق. نحن بحاجة ماسة إلى وضع حد لهذا الظلم العالمي".

بدوره، أشار وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إلى أهمية مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة أفريقيا-تركيا الذي احتضنه بلاده.

وذكر أنه تم خلال المؤتمر اتخاذ خطوات نحو تحسين العلاقات بين تركيا والدول الأفريقية.