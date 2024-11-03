القسام بالضفة تستهدف مستوطنة والاحتلال يمنع وصول طلبة بالخليل لمدارسهم

أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية عن استهداف إحدى المستوطنات ، في حين منعت قوات الاحتلال طلبة في الخليل من الوصول إلى مدارسهم، بينما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على سكان بلدات في الضفة المحتلة.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا -ظهر اليوم الأحد- من استهداف مستوطنة "شاكيد" شمالي الضفة المحتلة، بالأسلحة الآلية المناسبة، ثم انسحبوا إلى قواعدهم بسلام.

وقبل أيام، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن مقاومين أطلقوا النار صوب مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين.

استشهاد طفل ومنع طلبة من الدراسة

من ناحية أخرى، استشهد طفل فلسطيني -اليوم- برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول بمدينة الخليل جنوبي الضفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) -في بيان مقتضب- إن طواقمها استلمت من الجيش الإسرائيلي جثة شهيد يبلغ من العمر 14 عاما، كان قد أصيب في حلحول وجار نقله للمستشفى.

وفي الخليل أيضا، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبة المدارس في حارة جابر، وسط مدينة الخليل، من الوصول إلى مدارسهم، من خلال وضع سياج شائك في طريقهم.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الخليل (غير حكومية) عارف جابر إن الجيش الإسرائيلي أغلق طريق المدرسة الواقعة في حارة جابر بالأسلاك الشائكة، ومنع الطلبة من المرور.

وبين جابر أن نحو 40 طالبا منعوا من الدراسة اليوم، رغم أن المدرسة لا تبعد سوى 30 مترًا عن المكان الذي منعهم الجيش من اجتيازه.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنع المرور منها، لكنه أعاد فتحها مع بداية العام الدراسي قبل نحو 3 شهور، ليعيد إغلاقها اليوم دون سبب معين.

وتخضع الأحياء الفلسطينية في قلب الخليل لحصار إسرائيلي مشدد، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك فرض قيود على التنقل وحظر التجول أغلب الأيام.

اعتداءات المستوطنين

وفي السياق، أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن عددا من المستوطنين نصبوا صباح اليوم أسلاكا شائكة حول منزلين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا بغور الأردن، بعدما حاصروا منزلا آخر يعتبر امتدادا لتلك المنطقة المحاصرة.

واتهمت هذه المصادر المستوطنين بدفع السكان إلى الرحيل القسري، من خلال خنقهم في تلك المنطقة، وتنفيذ مخطط استيطاني للاستيلاء على المنطقة والتوسع فيها، وفي تجمع الفارسية، والأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمالي الضفة.

ومن جانبها أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان -في بيان- أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.